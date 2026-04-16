В Азербайджане выросла скорость интернета

В Азербайджане медианная скорость фиксированного широкополосного интернета составила 91,37 Мбит/с, а мобильного интернета - 95,43 Мбит/с.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, об этом говорится в отчете глобальной компании Ookla, занимающейся оценкой качества широкополосных и мобильных сетей.

Согласно новому отчету, по сравнению с февралем скорость фиксированного интернета выросла на 0,10 Мбит/с (0,11%), а мобильного - на 0,48 Мбит/с (0,51%).

В годовом сравнении скорость фиксированного интернета увеличилась на 17,75 Мбит/с (24,11%), а мобильного - на 20,81 Мбит/с (27,89%).

Отмечается, что данный рост свидетельствует о развитии цифровой трансформации в стране, увеличении спроса на электронные услуги, а также расширении возможностей дистанционной работы и образования, что подтверждает улучшение позиций Азербайджана в глобальных интернет-рейтингах.