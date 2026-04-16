В Пекине пройдет первый забег гуманоидных роботов - ВИДЕО
В столице Китая Пекине 19 апреля состоится необычное событие - полумарафон с участием гуманоидных роботов.
Как сообщает Day.Az, в забеге примут участие практически все ведущие производители и робототехнические стартапы страны.
В преддверии соревнования в социальных сетях активно распространяются видеокадры с тренировок роботов. На них запечатлены яркие и порой забавные моменты подготовки к предстоящей гонке.
Ожидается, что старт полумарафона будет дан ранним утром 19 апреля.
