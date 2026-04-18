Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) призвало водителей быть осторожными на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий.

Как передает Day.Az со ссылкой на ГУГДП, согласно данным Национальной гидрометеорологической службы, в выходные дни в столице и некоторых районах республики ожидаются дожди и сильный ветер.

Неблагоприятные погодные условия требуют от водителей повышенного внимания к безопасности дорожного движения.

"Из-за ночного и утреннего тумана, а также мороси, которые значительно ограничат видимость, водители, особенно те, кто занимается грузоперевозками, должны принять меры предосторожности и строго соблюдать правила безопасности", - говорится в сообщении.

ГУГДП также отметило, что в выходные дни ожидается увеличение интенсивности движения на автодорогах республиканского значения. В связи с этим полиция рекомендовала водителям, особенно тем, кто направляется в регионы, быть внимательными в дождливую погоду, соблюдать скоростной режим, проверять техническое состояние автомобилей и, по возможности, выезжать в светлое время суток.