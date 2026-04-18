В Анталье состоится неформальное заседание Совета министров иностранных дел ОТГ

В рамках V Анталийского дипломатического форума состоится неформальное заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, предстоящее 18 апреля в Анталье неформальное заседание Совета министров иностранных дел ОТГ станет следующим этапом активизировавшихся в последнее время контактов на высоком уровне в рамках организации, которую государства-члены называют "Семейным собранием".

Наряду с Турцией и Азербайджаном, который в настоящее время председательствует в организации, на заседании будут представлены Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Планируется обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам.

Ожидается, что в рамках заседания министры проведут двусторонние встречи.