https://news.day.az/world/1828795.html В Ормузском проливе обстреляны два торговых судна - СМИ Сегодня были обстреляны как минимум два торговых судна, которые пытались пройти через Ормузский пролив. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в сфере морской безопасности и судоходства, степень повреждений судов и последствия инцидента пока не установлены, передает Day.Az.
Три источника в области морской отрасли уточнили, что инцидент произошел во время прохождения судов через пролив. Однако подробности о том, кто совершил атаку и при каких обстоятельствах она произошла, не разглашаются.
