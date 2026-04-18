В Ормузском проливе обстреляны два торговых судна

Сегодня были обстреляны как минимум два торговых судна, которые пытались пройти через Ормузский пролив.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в сфере морской безопасности и судоходства, степень повреждений судов и последствия инцидента пока не установлены, передает Day.Az.

Три источника в области морской отрасли уточнили, что инцидент произошел во время прохождения судов через пролив. Однако подробности о том, кто совершил атаку и при каких обстоятельствах она произошла, не разглашаются.