ВМС Ирана способны вновь одержать победу над противником

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем обращении по случаю "Дня иранской армии".

По его словам, иранская армия прилагает все усилия для защиты страны и в случае необходимости принимает соответствующие меры.

Хаменеи добавил, что, как и в двух минувших войнах (ирано-иракская война и прошлогодняя война с США и Израилем), иранская армия вместе с другими вооруженными силами страны стоит на страже родины.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные атаки против Ирана, а Иран с того же дня обстреливал ракетами и БПЛА Израиль и объекты США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном перемирии. 11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде соглашение достигнуто не было.