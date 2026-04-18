21 мая в Центре Гейдара Алиева откроется персональная выставка перуанского художника Рональда Компаноки (Ronald Companoca).

Как передает Day.Az, на выставке под названием "Театр снов" (The Theater of Dreams), которая продлится до 1 марта 2027 года, ряд работ автора будут впервые представлены публике.

Главные персонажи выставки, которая унесет в мир воображения, - клоуны, музыканты, фокусники, путешественники, фантастические существа. Работы Компаноки созданы в рамках философии магического сюрреализма и знакомят посетителей с удивительной вселенной, где реальность и воображение соединяются в тонком балансе. Эта волшебная вселенная вдохновлена творчеством всемирно известных художников, таких мастеров как Иероним Босх, Сальвадор Дали и Рене Магритт, которые исследовали границы между реальностью и миром фантазии.

Произведения Рональда Компаноки, который говорит со зрителями на уникальном художественном языке, до настоящего времени выставлялись в различных странах Европы, США и Центральной Америки.