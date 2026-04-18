В Азербайджане планируется приобрести 20 поездов для Абшеронской кольцевой линии

Согласно Государственной программе на 2025-2030 годы по улучшению транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях, Закрытое акционерное общество "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) планирует до 2030 года приобрести 20 поездов.

Отмечено, что проводятся встречи с рядом иностранных компаний по вопросу приобретения новых поездов, ведутся анализ и обсуждения.

Новые поезда будут курсировать на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии, включая новые линии, которые будут введены в эксплуатацию по кольцу в соответствии с Государственной программой.