США намерены продать Германии военную технику на $12 млрд
США планируют поставить Германии несколько видов военной техники, включая радиолокационные станции слежения, морские пусковые ракетные установки MK-41, а также навигационные системы и средства радиоэлектронной борьбы. Общая стоимость поставок оценивается в 11,9 миллиарда долларов.
Как передает Day.Az, об этом заявила пресс-служба Госдепартамента США.
Отмечается, что контракт, охватывающий главным образом электронику и морские вооружения, укрепит безопасность Германии как силы, способствующей политической стабильности и экономическому прогрессу в Европе.
Основными подрядчиками по данному соглашению станут компании Lockheed Martin и RTX.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре