Президент Ливана о переговорах с Израилем

Переговоры с Израилем - это не признак слабости или отступления, и не отказ от прав Ливана.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Ливана Джозеф Аун в обращении к гражданам страны.

"Мы сталкиваемся с новым этапом - переходом от работы над прекращением огня к работе над постоянными соглашениями, которые будут защищать права нашего народа, нашу землю и суверенитет нашей нации", - добавил глава государства.

Он также отметил, что ливанские власти впервые за полвека вернули стране право самостоятельно принимать решения и вести переговоры независимо.