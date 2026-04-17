Президент Ливана о переговорах с Израилем Переговоры с Израилем - это не признак слабости или отступления, и не отказ от прав Ливана. Как передает Day.Az, об этом заявил президент Ливана Джозеф Аун в обращении к гражданам страны.
"Мы сталкиваемся с новым этапом - переходом от работы над прекращением огня к работе над постоянными соглашениями, которые будут защищать права нашего народа, нашу землю и суверенитет нашей нации", - добавил глава государства.
Он также отметил, что ливанские власти впервые за полвека вернули стране право самостоятельно принимать решения и вести переговоры независимо.
