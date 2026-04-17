https://news.day.az/world/1828661.html КСИР поставил США условия Судоходство в ормузском проливе будет осуществляться только с разрешения и под контролем Исламсокй Республики Иран. Как передает Day.Az, об этом заявило Командование Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, сообщает гостелерадиокомпания IRIB. "1.
КСИР поставил США условия
Судоходство в ормузском проливе будет осуществляться только с разрешения и под контролем Исламсокй Республики Иран.
Как передает Day.Az, об этом заявило Командование Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, сообщает гостелерадиокомпания IRIB.
"1. Гражданские суда будут проходить только по установленному Ираном маршруту.
2. Военным судам по-прежнему запрещено проходить через пролив.
3. Передвижение разрешено только с разрешения ВМС КСИР.
4. Это происходит в соответствии с соглашением о периоде молчания на поле боя и после вступления в силу ливанского соглашения о прекращении огня", - говорится в публикации.
