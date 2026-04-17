КСИР поставил США условия

Судоходство в ормузском проливе будет осуществляться только с разрешения и под контролем Исламсокй Республики Иран.

Как передает Day.Az, об этом заявило Командование Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, сообщает гостелерадиокомпания IRIB.

"1. Гражданские суда будут проходить только по установленному Ираном маршруту.

2. Военным судам по-прежнему запрещено проходить через пролив.

3. Передвижение разрешено только с разрешения ВМС КСИР.

4. Это происходит в соответствии с соглашением о периоде молчания на поле боя и после вступления в силу ливанского соглашения о прекращении огня", - говорится в публикации.