Кадры запуска Falcon 9 из кабины самолета - ВИДЕО

В сети появились необычные кадры запуска ракеты Falcon 9, снятые из кабины самолета. Как передает Day.Az, на видео запечатлен момент старта ракеты компании SpaceX, который наблюдается с высоты полета. С такого ракурса хорошо видна траектория подъема носителя и яркое свечение двигателей на фоне неба.