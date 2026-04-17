Иран и США могут достичь соглашения в ближайшее время, так как переговоры находятся на завершающей стадии.

Как сообщает Reuters со ссылкой на пакистанский источник, участвующий в переговорах как посредник, благодаря закулисной дипломатии был достигнут прогресс, передает Day.Az.

Новый раунд переговоров может привести к подписанию меморандума о взаимопонимании, за которым в течение 60 дней последует подписание всеобъемлющего соглашения.

"Обе стороны в целом согласны, технические детали будут уточнены позже", - отметил источник.

Ранее Politico сообщал, что Трамп может пойти на новые компромиссы по Ирану.