Иран и США могут достичь соглашения в ближайшее время - СМИ Иран и США могут достичь соглашения в ближайшее время, так как переговоры находятся на завершающей стадии. Как сообщает Reuters со ссылкой на пакистанский источник, участвующий в переговорах как посредник, благодаря закулисной дипломатии был достигнут прогресс, передает Day.Az.
Новый раунд переговоров может привести к подписанию меморандума о взаимопонимании, за которым в течение 60 дней последует подписание всеобъемлющего соглашения.
"Обе стороны в целом согласны, технические детали будут уточнены позже", - отметил источник.
Ранее Politico сообщал, что Трамп может пойти на новые компромиссы по Ирану.
