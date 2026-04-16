https://news.day.az/economy/1828287.html Стало известно, когда завершится строительство ж/д линии Горадиз-Агбенд Строительство железнодорожной линии Горадиз-Агбенд будет завершено в 2028 году. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил вице-премьер Шахин Мустафаев на 24-м заседании Азербайджано-российской межправительственной комиссии. По его словам, на данный момент уровень реализации проекта составляет около 75%.
