Стало известно, когда завершится строительство ж/д линии Горадиз-Агбенд

Строительство железнодорожной линии Горадиз-Агбенд будет завершено в 2028 году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил вице-премьер Шахин Мустафаев на 24-м заседании Азербайджано-российской межправительственной комиссии.

По его словам, на данный момент уровень реализации проекта составляет около 75%.

"Общая протяженность этой железнодорожной линии составляет примерно 110 км, а с учетом боковых путей - около 140 км. Основные строительные работы уже выполнены", - отметил он.

Отметим, что сегодня в Зангилане проходит 24-е заседание Азербайджано-российской межправительственной комиссии.