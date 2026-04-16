Казахстанский боец выступит на турнире UFC в Баку

Боец легчайшего дивизиона UFC Бекзат Алмахан проведет следующий поединок на турнире в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, казахстанский файтер выйдет в октагон 27 июня и встретится с бразильцем Жаном Мацумото. Об этом Алмахан сообщил в своих социальных сетях.

Таким образом, кард бакинского турнира продолжает пополняться новыми боями.

Свой предыдущий поединок Алмахан провел в ноябре прошлого года в Дохе, где уступил Александру Топурии единогласным решением судей.

Его соперник Жан Мацумото в последний раз дрался в феврале в Лас-Вегасе и проиграл Фариду Башарату раздельным решением.

Отметим, что на турнире в Баку также ожидается бой Асу Алмабаева против Чарльза Джонсона.