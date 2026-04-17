В Баку "построили" Дом Бернарды Альбы - ВИДЕО
За неделю до премьеры Азербайджанский государственный академический русский драматический театр представил видеозапись репетиции спектакля "Дом Бернарды Альбы", который поставленного известным режиссером, народным артистом Александром Шаровским, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу театра.
Документальность Федерико Гарсия Лорки начинается не на премьере, а на репетиции - с рабочего ритма, крупных планов и той самой "духоты внутри стен", о которой испанский драматург писал еще сто лет назад. Артисты здесь в привычной одежде, без грима, но конфликт они проживают с пугающей достоверностью.
В кадре - народная артистка Азербайджана Наталья Шаровская (Бернарда Альба), заслуженная артистка Мелек Аббасзаде, а также Ольга Арсентьева, Диляра Назарова, Сяма Велиева, Тамилла Абуталыбова и Анар Микаилов.
Премьерные показы пройдут 25 и 26 апреля.
