В Индонезии разбился вертолет, есть погибшие - ВИДЕО

Вертолет с восемью людьми на борту разбился в индонезийской провинции Западный Калимантан. Как передает Day.Az, вертолет местной авиакомпании Matthew Air Nusantara выполнял рейс между населенными пунктами внутри региона. Согласно информации, в результате крушения погибли все восемь человек на борту.