В Индонезии разбился вертолет,

Вертолет с восемью людьми на борту разбился в индонезийской провинции Западный Калимантан.

Как передает Day.Az, вертолет местной авиакомпании Matthew Air Nusantara выполнял рейс между населенными пунктами внутри региона. 

Согласно информации, в результате крушения погибли все восемь человек на борту.