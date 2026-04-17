Назван секретный способ ускорить Windows

"Монитор стабильности" поможет выяснить, какие задачи и функции замедляют Windows. Об этом заявили авторы блога MakeUseOf, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам журналистов, программа "Монитор стабильности" существует в Windows довольно давно, однако о ней знает очень мало пользователей. Полусекретный статус сервиса связан с тем, что Microsoft не часто упоминает его в рекомендациях работы с операционной системой (ОС). При этом использование этой программы назвали секретным способом найти проблемы в работе ОС.

Системное приложение можно запустить через поиск меню "Пуск" или через окно "Выполнить". В последнем случае нужно ввести perfmon /rel и нажать Enter. На главном окне монитора отображается график работы системы, на котором можно увидеть все сбои Windows в течение отдельных дней. По нажатию на график можно посмотреть, какая программа или событие вызвало тот или иной сбой.

В материале говорится, что для каждой проблемы "Монитор стабильности" указывает ее источник, отображает сводку, дату и действие пользователя. Изучая данные, можно увидеть закономерности, которые привели к тем или иным поломкам и сбоям. "Имея эти данные, вы можете сузить круг причин", - заключили авторы.