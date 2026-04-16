Нападающий "Баварии" признан лучшим игроком недели в ЛЧ

Крайний нападающий "Баварии" Майкл Олисе признан игроком недели в Лиге чемпионов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает официальный аккаунт турнира в социальной сети X.

Французский вингер забил гол в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" (4:3).

В голосовании Олисе обошел нападающего "ПСЖ" Усмана Дембеле, который отличился дублем в матче с "Ливерпулем" (0:2), полузащитника "Арсенала" Мартина Субименди и хавбека "Барселоны" Даниэля Ольмо, который отдал результативную передачу в игре с мадридским "Атлетико" (1:2).

В полуфинале Лиги чемпионов "Бавария" встретится с "ПСЖ". Первый матч состоится 28 апреля, ответный - 6 мая.