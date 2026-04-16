https://news.day.az/world/1828357.html

Два самолета столкнулись в аэропорту Нью-Дели - ВИДЕО

В аэропорту Нью-Дели столкнулись два самолета с пассажирами на борту. Как передает Day.Az, об этом сообщили журналистам в представительствах авиаперевозчиков. Пострадавших нет, пассажиры и экипаж благополучно покинули самолеты. Оба борта временно выведены из эксплуатации.