https://news.day.az/world/1828357.html Два самолета столкнулись в аэропорту Нью-Дели - ВИДЕО В аэропорту Нью-Дели столкнулись два самолета с пассажирами на борту. Как передает Day.Az, об этом сообщили журналистам в представительствах авиаперевозчиков. Пострадавших нет, пассажиры и экипаж благополучно покинули самолеты. Оба борта временно выведены из эксплуатации.
