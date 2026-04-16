В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Лапшина выставили из Армении.

Day.Az представляет публикацию:

Великий "узник совести", почетный капитан сборной мира по бегу на граблях, снова блеснул! Блогер Лапшин, чьё умение вляпываться в самые вязкие и позорные истории можно смело заносить в Книгу рекордов Гиннесса, а способность вылетать из них с горящим з*дом и слезами на глазах - уже отдельный вид искусства, исполнил свой коронный номер на бис.

Маэстро хайпа и профессиональный выжиматель соплей из аудитории в очередной раз получил то, что заслужил, - классический, звонкий и по-армянски гостеприимный пинок под з*д. Опять его выставили из Армении, как надоевшую муху, которая не просто жужжала, а уже откладывала личинки в чужом супе.

И вот он, как всегда, в своем репертуаре: сидит в Facebook, размазывает слёзы по клавиатуре и жалобно скулит:

"Я там оставил трусы... и носки... и ещё аренду не заплатил... люди добрые, посочувствуйте, я же политический страдалец!"

Удивительное, почти мистическое постоянство. Куда бы этот ходячий мем ни приземлился - в какую бы страну, республику или даже деревню с одним светофором - финал всегда один и тот же, как в дешевом сериале: чемодан, вокзал, депортация, слёзы и пост "меня опять все угнетают".

Даже у самого ангельского терпения когда-нибудь заканчивается лимит. Особенно когда перед тобой не диссидент, а профессиональный арендатор чужого терпения, который превратил "меня преследуют за правду" в свой личный банкомат.