В Италии грабители взяли в заложники 30 человек

В итальянском Неаполе грабители банка взяли 30 человек в заложники.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, двое вооруженных мужчин с закрытыми лицами ворвались в отделение банка Credit Agricole на площади Medaglie d'Oro, где в момент нападения находились десятки клиентов и сотрудников.

На место прибыли силы полиции, и спустя некоторое время всех заложников удалось освободить. Грабители забаррикадировались в здании, с ними ведутся переговоры.