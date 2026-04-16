Toyota создала робота-баскетболиста

Автомобильная корпорация Toyota Motor анонсировала новую версию робота на основе ИИ, способного вести и забрасывать баскетбольный мяч

Как передает Day.Az, промо робота активно ведёт арабская Al-Jazeera, отмечая, что для обучения своего робота Toyota использует все свои наработки из области автомобильного управления и механики.

Учитывая популярность бренда на Ближнем Востоке, маркетологи Toyota сосредоточился на этом регионе, десятки статей о роботе заполонили местные СМИ.

Предварительные продажи колесного гуманоидного робота от Toyota могут стартовать уже в конце весны.