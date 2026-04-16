В Турции изобрели "умный шприц"

Ученые Стамбульского технического университета Йылдыз разработали "умный шприц", который снижает риски при хирургических вмешательствах.

Как передает Day.Az со ссылкой на портал Haber7, это устройство автоматизирует процесс надувания и сдувания тканей - одну из самых сложных процедур в операционной практике. Разработку представили преподаватели кафедры мехатроники Джюнейт Йылмаз и Васфи Эмре Омюрлю. Уже зарегистрированное в Турецком патентном и товарном ведомстве как полезная модель, оно обещает значительные улучшения в хирургии.

В традиционной практике такие манипуляции выполняются вручную, и точность зависит от навыков хирурга. Новая система оснащена датчиком давления и камерой, что позволяет врачу отслеживать состояние тканей в реальном времени и контролировать вмешательство на экране.

"Наше устройство отличается от обычных инструментов тем, что оно оснащено эндоскопической камерой и датчиком давления", - объяснил Джюнейт Йылмаз. Это особенно важно при операциях на голосовых связках, где требуется высокая точность.

Инновация переведет важный этап хирургии в режим, основанный на объективных данных, что снижает риски повреждения тканей, особенно в случае с чувствительными структурами.

Васфи Эмре Омюрлю отметил, что, несмотря на достижения медицины, многие процессы все еще зависят от человеческого фактора. "Нужно развивать междисциплинарные проекты и технологии в здравоохранении, чтобы улучшать как инструменты врачей, так и систему помощи пациентам", - подчеркнул он.

Ожидается, что в будущем такие устройства сделают операции безопаснее и уменьшат вероятность осложнений.