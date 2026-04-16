Новая ж/д остановка сократит путь до центра Баку до 10 минут

До станции метро "28 Мая" от "Дярнягюля" можно будет добраться всего за 10 минут.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, на остановке "Дярнягюль", расположенной на линии Абшеронской кольцевой железной дороги, строительные работы близки к завершению.

Пассажиры, которые будут садиться на поезд с новой остановки, смогут за короткое время добраться до Бакинского железнодорожного вокзала, то есть до центра города. Одновременно эта станция будет включена в маршрут поездов, следующих в направлении Сумгайыта и Хырдалана. Это означает, что пассажиры смогут быстрее и удобнее перемещаться в западные районы Баку, не заезжая в центр.

В будущем остановка "Дярнягюль" станет полноценным транспортным хабом. Здесь созданы удобные пересадки на метро и автобусы. Особое внимание уделено доступности: предусмотрены входы на уровне земли, пандусы, широкие турникеты для людей с колясками, переходы между платформами и лифты. Также установлены специальные парковки для велосипедов.

Одним из главных преимуществ является крайне небольшое расстояние между железнодорожной остановкой и станцией метро.

Отметим, что открытие железнодорожной остановки "Дярнягюль" ожидается в ближайшие недели.