В киноцентре «Низами» прошла премьера документального фильма «Лошадиная сила»

В киноцентре "Низами" состоялась премьера документального фильма "Лошадиная сила" (Horse Power).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на показе присутствовали директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, министр культуры Адиль Керимли, официальные лица государства, деятели культуры и искусства.

Сначала гости ознакомились с выставкой работ студентов Азербайджанской государственной академии художеств, подготовленных на тему "Лошадиная сила".

Затем состоялся показ фильма.

В фильме рассказывается о всемирно известных породах лошадей, об их необычайной силе и уникальной связи с человеком. Проект является результатом совместной деятельности известных продюсерских компаний Plimsoll Productions и Eos Films, создающих контент о дикой природе, чьи фильмы транслируются более чем в 70 странах.

Съемки фильма проводились в США, Азербайджане, Великобритании, Китае, Катарe и Нидерландах. Съемки в Азербайджане были осуществлены по инициативе Фонда Гейдара Алиева и при поддержке Федерации конного спорта Азербайджанской Республики (ARAF). Среди представленных в фильме известных пород лошадей свое достойное место заняли и карабахские скакуны, являющиеся национальным достоянием Азербайджана.

Это экранное произведение признано одним из самых амбициозных документальных фильмов о лошадях, когда-либо снятых создателями таких проектов, как "Голубая планета II" и "Планета Земля II".

В связи с тем, что по восточному календарю 2026 год является годом Лошади, показы фильма в различных странах мира посвящены этой теме. Согласно прогнозам, зрительская аудитория экранного произведения в 100 странах превысит 300 млн человек. Ожидается, что этот показатель будет достигнут благодаря телевизионному вещанию, показам на онлайн-платформах, в кинотеатрах, а также презентациям в различных музеях мира.

Отметим, что в создании фильма принимала участие профессиональная команда, обладающая международным опытом. Среди консультантов проекта - ведущие специалисты в области науки и культуры, включая известного британского фотографа, члена Королевского географического общества Генри Даллала (Henry Dallal).

Режиссер фильма Марк Браунлоу (Mark Brownlow) известен такими проектами, как "Планета Земля II" и "Эдем: Неукротимая планета" (Eden: Untamed Planet). Он также был удостоен многочисленных наград как продюсер и режиссер документальных сериалов "Голубая планета II", "Маленькие гиганты 3D", "Океаны: Наша голубая планета 3D" и других.

Продюсер фильма Сунь Шаолун (Sun Shuyun) является одним из признанных и продуктивно работающих специалистов.

Второй режиссер Роб Салливан (Rob Sullivan), будучи опытным продюсером и режиссером документальных сериалов, известен как мастер представления локальных историй и доступа к уникальным съемочным локациям.

Закадровый текст фильма озвучил номинант на премию "Оскар" актер Джош Бролин (Josh Brolin), а автором музыки является лауреат премии "Эмми", композитор Барнаби Тейлор (Barnaby Taylor).