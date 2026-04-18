В Индонезии произошло землетрясение

На индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 85 км к юго-востоку от города Горонтало с населением более 144 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 142 км.