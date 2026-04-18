В Шамкире произошел пожар
В Шамкире произошел пожар в двухэтажной школе имени Наримана Нариманова площадью 900 кв. метров.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АПА.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты и сотрудники Государственной службы пожарной охраны МЧС Шамкирского района. Пожар был успешно ликвидирован.
В результате происшествия в компьютерном кабинете сгорели 7 компьютеров. Пострадавших нет. Ведется расследование.
