В Шамкире произошел пожар в двухэтажной школе имени Наримана Нариманова площадью 900 кв. метров.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АПА.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты и сотрудники Государственной службы пожарной охраны МЧС Шамкирского района. Пожар был успешно ликвидирован.

В результате происшествия в компьютерном кабинете сгорели 7 компьютеров. Пострадавших нет. Ведется расследование.