В Иране рассказали, как происходит движение торговых судов в Ормузском проливе

Пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи выступил с заявлением о ситуации в Ормузском проливе.

Как передает Day.Az, в интервью государственному телевидению он заявил, что в Ормузском проливе не происходит ничего нового.

"Выполнение обязательства, объявленного 8 апреля, продолжается. Безопасный проход торговых судов возможен при координации с Ираном", - подчеркнул Багаи.

Он также прокомментировал заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в его аккаунте в сети "X" по поводу Ормузского пролива.

"В том сообщении говорится, что после прекращения огня в Ливане проход через Ормузский пролив должен осуществляться по маршруту, определённому Ираном, и в координации с уполномоченными органами. Это заявление сделано в рамках выполнения соглашения о прекращении огня и распространяется на оставшийся срок перемирия", - отметил он.

По словам представителя МИД, если ранее правительство США не выполняло свои обязательства, то теперь оно приняло решение соблюдать условия перемирия в Ливане.

"В ответ мы заявили, что судоходство в Ормузском проливе возможно по заранее объявленным правилам, в координации с уполномоченными органами и по маршрутам, определённым Ираном", - сказал он.

Багаи подчеркнул, что Иран является как "стражем" Ормузского пролива, так и государством, которое не пойдёт на уступки, если этого потребуют национальные интересы.

"Если другая сторона снова нарушит обязательства, Иран предпримет необходимые ответные шаги. Их угрозы будут считаться нарушением перемирия", - добавил он.

Он также сообщил, что рамки прекращения огня рассчитаны на две недели, и сейчас при посредничестве Пакистана все усилия сосредоточены на полном прекращении войны. По его словам, вопрос о продлении перемирия не обсуждается.