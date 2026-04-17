Аномальный град накрыл Индиану - ВИДЕО
В США сильная гроза обрушилась на штат Индиана, принеся с собой крупный град, который нанес значительный ущерб, передает Day.Az.
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на Национальную метеорологическую службу, в ряде городов региона выпал град, размер которого достигал мячей для гольфа и даже теннисных мячей.
В результате стихии зафиксированы многочисленные повреждения: разбиты окна в домах, пострадали крыши зданий и автомобили. По данным метеорологов, в отдельных районах диаметр градин достигал 6,5 сантиметра.
