Хидаят Гейдаров - в финале чемпионата Европы

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров пробился в финал чемпионата Европы, который проходит в Тбилиси.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в весовой категории до 73 кг олимпийский чемпион в полуфинальной схватке победил представителя Турции Билала Чилоглу.

Для Хидаята Гейдарова это уже четвертая победа за день. Ранее он прошел Константиноса Цапараса (Греция) в 1/16 финала, Дардана Ченана (Косово) в 1/8 финала и Дайяна Булемтафеса (Франция) в четвертьфинале.

Таким образом, лидер сборной Азербайджана гарантировал себе как минимум серебряную медаль и сохранил шансы на титул чемпиона Европы.

В решающем поединке соперником Хидаята Гейдарова станет представитель хозяев турнира Лаша Шавдатуашвили из Грузии.