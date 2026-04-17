Азербайджан продвигает мирную повестку и считает эффективным региональный подход к урегулированию конфликтов.

Как передает Day.Az со ссылкой на специального корреспондента Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, в ходе панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума.

По его словам, Азербайджан сыграл ключевую роль в формировании новой ситуации безопасности в регионе Южного Кавказа.

"Армяно-азербайджанский конфликт уже в прошлом. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет политическими и военно-политическими средствами", - сказал он.

Х.Гаджиев отметил, что Баку также выступает за нормализацию отношений с Арменией при поддержке международных партнеров.

"В августе прошлого года при участии американской стороны мы инициировали процесс нормализации между двумя странами", - напомнил он.

По словам помощника Президента, прежние внешние механизмы урегулирования оказались неэффективными.

"На протяжении 30 лет Минская группа ОБСЕ представляла собой внешний навязанный формат, который не смог обеспечить решение конфликта", - сказал он.

Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан делает ставку на региональную ответственность и практические результаты.

"Это показывает, что когда страны берут на себя полную ответственность за регион, они способны достигать результата. Сегодня Южный Кавказ является более мирным регионом", - добавил он.

Отметим, что сегодня в Анталии начал работу Пятый Анталийский дипломатический форум (ADF2026), организованный Министерством иностранных дел Турции под эгидой Президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Мероприятие, которое продлится до 19 апреля, проходит в Конгрессно-выставочном центре NEST.