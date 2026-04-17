Азербайджан продвигает мирную повестку и считает эффективным региональный подход к урегулированию конфликтов - Хикмет Гаджиев
Азербайджан продвигает мирную повестку и считает эффективным региональный подход к урегулированию конфликтов.
Как передает Day.Az со ссылкой на специального корреспондента Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, в ходе панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума.
По его словам, Азербайджан сыграл ключевую роль в формировании новой ситуации безопасности в регионе Южного Кавказа.
"Армяно-азербайджанский конфликт уже в прошлом. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет политическими и военно-политическими средствами", - сказал он.
Х.Гаджиев отметил, что Баку также выступает за нормализацию отношений с Арменией при поддержке международных партнеров.
"В августе прошлого года при участии американской стороны мы инициировали процесс нормализации между двумя странами", - напомнил он.
По словам помощника Президента, прежние внешние механизмы урегулирования оказались неэффективными.
"На протяжении 30 лет Минская группа ОБСЕ представляла собой внешний навязанный формат, который не смог обеспечить решение конфликта", - сказал он.
Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан делает ставку на региональную ответственность и практические результаты.
"Это показывает, что когда страны берут на себя полную ответственность за регион, они способны достигать результата. Сегодня Южный Кавказ является более мирным регионом", - добавил он.
Отметим, что сегодня в Анталии начал работу Пятый Анталийский дипломатический форум (ADF2026), организованный Министерством иностранных дел Турции под эгидой Президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Мероприятие, которое продлится до 19 апреля, проходит в Конгрессно-выставочном центре NEST.
