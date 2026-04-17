Биткоин подешевел

На криптовалютном рынке за последние сутки наблюдается смешанная динамика по основным активам.

Как передает Day.Az со ссылкой на платформу CoinMarketCap, общая капитализация мирового криптовалютного рынка за последние 24 часа увеличилась на 0,1% и достигла 2,54 трлн долларов США.

Цена ведущей криптовалюты - Bitcoin (BTC) - снизилась на 0,41% и составила 74 655 долларов США. В то же время, за последнюю неделю BTC подорожал на 3,64%.

Цена второй по величине криптовалюты - Ethereum (ETH) - упала на 1,34% до 2 322 долларов США. Однако за последнюю неделю стоимость ETH выросла на 5,86%.

Из других крупных криптовалют BNB подорожал на 0,77% за сутки, достигнув 627,81 доллара, а XRP прибавил 1,90%, поднявшись до 1,42 доллара. В недельном сравнении BNB вырос на 4,42%, XRP - на 6,27%.

Среди активов с положительной динамикой Solana (SOL) за последние 24 часа прибавила 2,79%, достигнув 87,55 доллара, а Dogecoin (DOGE) вырос на 0,76%, достигнув 0,097 доллара. В недельном сравнении SOL подорожала на 5,19%, DOGE - на 4,76%.