ОЭС запускает совместные с Азербайджаном проекты в сфере регионального энергорынка

ОЭС запускает совместные с Азербайджаном проекты в сфере регионального энергетического рынка.

Как передает Day.Az, об этом специальному корреспонденту Trend заявил генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Асад Маджид Хан.

По его словам, организация уже ведет практическую работу с Азербайджаном по развитию региональных энергетических инициатив.

"Мы работаем тесно как через Центр чистой энергии ОЭС, так и совместно с министерством энергетики над инициативой регионального энергетического рынка", - сказал он.

Асад Маджид Хан отметил, что эта работа направлена на развитие конкретных механизмов сотрудничества в энергетической сфере между странами региона.

"Мы работаем над этим направлением совместно с Азербайджаном", - добавил он.

Он подчеркнул, что сотрудничество также охватывает новые институциональные проекты ОЭС в Азербайджане.

"Азербайджан станет площадкой для двух новых институтов ОЭС - Центра чистой энергии и Исследовательского центра, который также будет выпускать журнал и поддерживать исследования на основе данных", - отметил Асад Маджид Хан.

По его словам, организация уже запустила ряд инициатив в рамках COP29.

"Во время COP29, на полях мероприятия мы запустили инициативу "Rescue" - инициативу циркулярной экономики ОЭС", - сказал он.

Генсек подчеркнул, что в будущем возрастет значение региональной связности.

"Географическая близость сегодня становится все более важной с точки зрения торговли, транспортной интеграции и безопасности энергетических поставок", - добавил Асад Маджид Хан.

Он также сообщил, что ОЭС проведет в Баку встречу министров туризма и объявит Шушу туристической столицей организации на 2026 год.