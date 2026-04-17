Азербайджан и Корея расширяют сотрудничество в этой сфере

Расширяется сотрудничество между Азербайджаном и Кореей в области цифрового управления финансами.

Так, делегация Министерства финансов Азербайджанской Республики с 12 по 17 апреля находилась с рабочей поездкой в городе Сеул Республики Корея, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

В рамках визита были проведены семинары и тренинги с целью изучения международного опыта и внедрения передовых технологических решений в сфере цифрового управления государственными финансами.

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы повышения технического потенциала в области Интегрированных систем управления финансами (IFMIS), изучения современных решений для цифрового казначейства, функциональных возможностей передовой платформы "dBrain+", а также разработки проектов технического консультирования. Одновременно состоялся обмен мнениями о международном опыте и применении инновационных технологических подходов в области цифровизации государственного финансового контроля и казначейских процессов.

Было отмечено, что в рамках сотрудничества между двумя странами по цифровому управлению государственными финансами при поддержке Кореи в течение текущего года предусмотрено оказание консультационной поддержки по созданию в Азербайджане казначейской информационной системы нового поколения, а также по внедрению информационной системы "e-Nəzarət" ("Электронный контроль") в целях цифровизации службы финансового контроля. Указанные инициативы служат повышению прозрачности в управлении государственными финансами, укреплению контрольных механизмов и расширению возможностей для оперативного принятия решений.

Данная инициатива, реализуемая Министерством финансов, оценивается как важный шаг в направлении модернизации системы управления государственными финансами, ускорения цифровой трансформации и укрепления институционального потенциала.