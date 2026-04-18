Обсуждено развитие сотрудничества между Азербайджаном и Руандой.

Обсуждения состоялись в ходе встречи министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в рамках Анталийского дипломатического форума с министром иностранных дел и международного сотрудничества Руанды Оливье Жаном Патриком Ндухунгирехе, сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что на встрече были обсуждены перспективы двустороннего, а также многостороннего сотрудничества между двумя странами.

Было отмечено, что, несмотря на географическую удаленность, развитие сотрудничества между двумя странами находится в повестке дня, и выражена уверенность в том, что механизм политических консультаций в этом направлении вносит положительный вклад в процесс.