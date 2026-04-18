Достигнутое на COP29 соглашение может считаться одним из лучших результатов последних лет

Достигнутое на COP29 в Баку соглашение, предусматривающее обязательства по ежегодному выделению 300 млрд долларов на борьбу с изменением климата, может считаться одним из лучших результатов последних лет. Теперь нам необходимо побудить больше стран выполнять свои обязательства и активно участвовать в этом процессе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал представитель Президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев, выступая на панельном заседании "На пути к COP31: Активизация климатических действий в период геополитических вызовов", проходящем в рамках V Анталийского дипломатического форума.

Касаясь важности вовлечения большего числа партнеров, участников и вкладчиков в процесс климатического финансирования, Мухтар Бабаев сказал: "К сожалению, климатические вопросы не входят в число основных приоритетов таких платформ, как МВФ. В настоящее время международные финансовые институты и многосторонние банки развития уделяют больше внимания другим областям, а финансирование климата остается на втором плане".