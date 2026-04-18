Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

В Турции накануне завершил свою работу пятый Анталийский дипломатический форум. Больше всего внимания мировой прессы привлекли не протокольные, а неформальные кадры. На одном из таких снимков Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Они общаются легко, без формальности и напряжения, обмениваясь улыбками в атмосфере полного взаимного доверия. Когда лидеры трех государств встречаются вот так - тепло, без лишних церемоний - это само по себе красноречивый сигнал.

И у этого есть своя основа - стратегический альянс Азербайджана, Турции и Пакистана, основывающийся на силе личностей трех лидеров, на на огромном авторитете каждого из них, на силе каждой из этих стран.

Президент Ильхам Алиев, Реджеп Тайип Эрдоган и Шахбаз Шариф буквально без протокола провели переговоры, обменялись мнениями и кадры этой неформальной встречи были очень символичны. Неформальная встреча в Анталье стала звеном в цепи, которую Президент Ильхам Алиев выстраивал последовательно и методично. В мире, где дипломатия все чаще становится игрой без правил, Азербайджан, Турция и Пакистан предлагают другую модель. И эта модель работает.

Сегодняшняя конфигурация отношений Баку, Анкары и Исламабада начала оформляться на трехстороннем саммите в Лачине 28 мая 2025 года - символично приуроченном ко Дню независимости Азербайджана. Именно тогда лидеры закрепили новый формат взаимодействия.

Президент Ильхам Алиев сформулировал тогда его суть предельно четко: "Стратегическое положение и динамичный экономический потенциал наших стран предоставляют широкие возможности для получения взаимной выгоды. Верим, что сотрудничество в политической, экономической, энергетической сферах, в области взаимных инвестиций, транспорта, обороны, сельского хозяйства и информационных технологий будет развиваться ещё более высокими темпами".

Президент Эрдоган отмечал масштаб этого союза: "Мы - три братские страны с общими идеалами и общей силой. Нас около 350 миллионов человек, и вместе мы создаём экономический гигант с ВВП в 1,5 триллиона долларов".

Премьер-министр Шариф, в свою очередь, обозначил в Лачине важный фактор, объединяющий три страны: "Мы здесь, чтобы сказать "нет" конфликтам и "да" миру. Пакистан гордится такими братьями, как Турция и Азербайджан - союзниками, которые стоят плечом к плечу в борьбе за справедливость".

Любой альянс проверяется в момент испытания. Для Азербайджана им стала 44-дневная война 2020 года. Турция и Пакистан не вмешивались военно - но заняли четкую политическую позицию и направили недвусмысленный сигнал солидарности. В международных отношениях такая поддержка порой значит больше, чем прямое участие.

Азербайджан это помнит. Не случайно на торжествах в честь Дня Победы рядом с азербайджанским флагом неизменно поднимаются турецкий и пакистанский. Взаимность здесь конкретна: Азербайджан последовательно поддерживает Пакистан в вопросе Кашмира - в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН; Турция получает поддержку в спорах вокруг Кипра и Восточного Средиземноморья.

8 ноября прошлого года на площади Азадлыг в Баку прошел военный парад в честь пятилетия Победы - с Реджепом Тайипом Эрдоганом и Шахбазом Шарифом в качестве почетных гостей на трибунах. Впервые в истории пакистанские военные прошли по улицам азербайджанской столицы. Истребители F-16 и JF-17 Thunder выполняли синхронные фигуры пилотажа в едином строю: военное взаимодействие трёх стран давно вышло за рамки деклараций.

Однако, было бы ошибкой сводить этот стратегический союз только к его военно-политическому измерению. За последние годы три страны выстроили конкретную экономическую архитектуру. Азербайджан и Турция сформировали устойчивые транспортные и логистические коридоры; теперь к ним добавляется Пакистан - через мультимодальный маршрут Пакистан-Афганистан-Туркменистан-Азербайджан. В мае прошлого года в Баку прошли переговоры руководителей железных дорог двух стран. Эти коридоры связывают регионы, обеспечивают устойчивость цепочек поставок и создают ту "мягкую силу", о которой говорят много, но добиваются редко.

На фоне глобальной турбулентности, когда старые альянсы трещат по швам, союз трех стран с населением около 350 миллионов человек, с выходом на ключевые транспортные артерии Евразии и совпадением долгосрочных интересов - это серьезная сила. Сила, которая строилась не на сиюминутной конъюнктуре, а на общей истории, культурной близости и на факторе личностей трех лидеров - Президента Ильхама Алиева, Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Премьер-министра Шахбаза Шарифа.