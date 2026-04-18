В Турции планируют внедрить детские sim-карты с блокировкой онлайн-игр.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, телефоны с такой sim-картой не дадут детям играть в игры и оградят от "деструктивного контента".

Турецкие аналитики и эксперты сходятся во мнении, что видеоигры, пропагандирующие насилие, повышают риск агрессивного поведения у детей.

Помимо внедрения специальных SIM-карт, доступ к которым получат родители, власти рассматривают возможность блокировки VPN-сервисов, а также ограничения доступа к интернету для лиц младше 18 лет.

Ранее мы сообщали, что 14 апреля 19-летний парень устроил стрельбу в школе в провинции Шалыурфа в Турции. Кроме того, 15 апреля ученик 8-го класса совершил вооруженное нападение на школу в Кахраманмараше.