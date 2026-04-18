В некоторых ресторанах Баку при посещении с напитками или продуктами, принесёнными извне, с клиентов взимается дополнительная плата. Подобная практика нередко вызывает вопросы у посетителей - насколько она законна и чем обоснована.

Как пояснил Day.Az председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана, исполнительный директор Ассоциации экотуризма Самир Дюбенди, такая практика соответствует международным стандартам.

"Если клиент приносит в ресторан напитки извне (вино, водку и т.д.), за это взимается дополнительная плата за обслуживание. Эта плата на английском языке корректно называется "corkage fee". Она включает в себя такие услуги, как открытие бутылки, подача, охлаждение и т.д.

Разумеется, приходя в ресторан, клиент должен заказывать еду и делать заказ. Однако иногда желаемого напитка нет в меню, и он может принести его с собой. В таком случае некоторые рестораны взимают дополнительную плату, что обосновывается предоставляемыми услугами и является принятой международной практикой", - отметил он.

Председатель добавил, что применение такой платы особенно оправдано в отношении дорогих напитков.

"Поскольку рестораны обычно получают прибыль от продажи напитков, реализуя их с наценкой. Когда клиент приносит напиток с собой, ресторан теряет этот доход, поэтому введение "corkage fee" считается нормальным в международной практике", - заключил он.

Насими Алескерли