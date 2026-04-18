Минюст США отказался помогать Франции вести расследование против X

Министерство юстиции США уведомило французские правоохранительные органы, что не станет помогать в проведении расследования против X.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), в распоряжении которой оказалось письмо управления Минюста по международным связям.

В нем отмечается, что Франция трижды в 2026 году просила помощи США, однако Вашингтон счел запросы Парижа "попыткой втянуть Соединенные Штаты в политически мотивированный уголовный процесс". Американское ведомство обвинило Францию в стремлении использовать свою "систему уголовного правосудия, чтобы контролировать деятельность общественной площадки, предназначенной для свободного обмена идеями и мнениями".

В феврале прокуратура Парижа сообщила о проведении обыска в офисах X во Франции совместно с Европолом и подразделением французской жандармерии по борьбе с киберпреступностью. Как уточнило Agence France-Presse, это связано с расследованием, начатым против соцсети в январе 2025 года после жалоб на работу ее алгоритмов. Также оно касалось жалоб на встроенного чат-бота Grok из-за публикации им материалов, связанных с отрицанием Холокоста, а также искусственно сгенерированных изображений сексуального характера. Парижская прокуратура вызвала Маска и бывшего гендиректора соцсети Линду Яккарино на допрос, назначенный на 20 апреля.