Глава МИД Азербайджана и генсек D-8 обсудили углубление связей в ряде сфер

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества "Развивающаяся восьмёрка" (D-8), послом Сохаилом Махмудом на полях Анталийского дипломатического форума.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны обсудили развитие сотрудничества между Азербайджаном и D-8 в политической, экономической, торговой, энергетической, инвестиционной, транспортной и логистической сферах.

Дана высокая оценка активному участию Азербайджана в D-8 с момента его вступления в организацию, включая такие инициативы, как Неделя D-8, проведенная в Азербайджане, и продолжающиеся усилия по созданию Центров передового опыта D-8 в области СМИ и транспорта, а также Центра D-8 по энергетике и климату. Также были рассмотрены региональные и глобальные вопросы безопасности с акцентом на деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке, соблюдение международного гуманитарного права и защиту гражданского населения.