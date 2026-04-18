КСИР вновь объявил о блокировке Ормузского пролива

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о закрытии Ормузского пролива.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом говорится в заявлении ВМС КСИР.

"Ормузский пролив блокируется со второй половины дня субботы", - говорится в заявлении.

Также указано, что такое решение принято, так как заявления американской стороны и стран Персидского залива "не заслуживают доверия".

Ранее мы сообщали, что Иран объявил об открытии прохода через Ормузский пролив.