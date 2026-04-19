«Бог хаоса» приблизится к Земле

Астероид Апофис, который также известен как "Бог хаоса", 13 апреля 2029 года пролетит всего в 32 тысячах километров от Земли, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как сообщили в НАСА, небесное тело, получившее свое имя в честь древнеегипетского бога мрака, хаоса и разрушения, окажется ближе к планете, чем многие орбитальные спутники.

"Апофис - это реликт ранней Солнечной системы. Он состоит из остатков "сырья", которое никогда не было частью планеты или спутника. Средний диаметр Апофиса составляет 340 метров, а длина его оси - не менее 450 метров", - говорится в заявлении ведомства.

В НАСА объяснили, что астероид такого размера встречается с Землей на таком расстоянии в среднем лишь раз в несколько тысяч лет. При этом не исключено, что этого вообще еще ни разу не случалось за всю историю человечества. И уж тем более это первый случай, когда у людей есть технологии для наблюдения.

"Для Земли, для всех живых существ на ней, а также для космонавтов и спутников в космосе никакой опасности нет. Но это событие представляет собой удивительную и совершенно беспрецедентную возможность узнать гораздо больше об Апофисе и подобных ему околоземных астероидах", - отметили в НАСА.