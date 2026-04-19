Моуринью может вернуться на пост главного тренера "Реала"

Кандидатура тренера "Бенфики" Жозе Моуринью рассматривается на пост главного тренера "Реала".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, он набирает популярность в мадридском клубе. В окружении президента "Реала" Флорентино Переса активно обсуждают возможность возвращения португальца.

На следующей неделе запланирована встреча руководства клуба с Альваро Арбелоа. Ожидается, что после этой встречи будет принято окончательное решение о будущем нынешнего тренера. Расставание с Арбелоа не станет неожиданностью для большинства сотрудников клуба.

Португалец уже возглавлял мадридцев с 2010 по 2013 год, за это время он выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании и Суперкубок страны.