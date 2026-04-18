Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на турнире в Турции

В турецкой Анталье стартовал традиционный международный турнир "Чемпионы" среди борцов до 20 лет (U20). Первый день соревнований сложился удачно для сборной Азербайджана: наши спортсмены завоевали пять медалей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, представитель вольной борьбы Гаджи Керимов (70 кг) одолел всех своих соперников и стал чемпионом турнира. Другой наш вольник Мухаммед Исмаилов (57 кг), удостоился бронзовой награды.

Успешными выступлениями запомнились и борцы греко-римского стиля. Роман Керимов (67 кг) не оставил шансов оппонентам и взял "золото". В этой же весовой категории Мурад Алиев завоевал "бронзу", а Джавидан Нахматов (77 кг) поднялся на вторую ступень пьедестала, взяв серебряную медаль.