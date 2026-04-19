Ряд европейских авиаперевозчиков массово отменяют рейсы

Крупные европейские авиаперевозчики, включая KLM, Air France, SAS, Lufthansa, United Airlines и другие, сокращают рейсы и пересматривают расписания на фоне резкого роста стоимости авиационного топлива.

Как передает Day.Az со ссылкой на европейские СМИ, цена керосина выросла до уровня свыше $200 за баррель, что сделало часть маршрутов экономически невыгодными.

Одним из первых шагов стало решение KLM отменить около 80 рейсов из амстердамского хаба Схипхол в следующем месяце. Хотя это менее 1% программы полетов, в авиакомпании признают, что затронуты прежде всего убыточные внутриевропейские направления.

"Это касается ограниченного числа рейсов внутри Европы, которые из-за роста цен на керосин перестали быть финансово целесообразными", - заявили в KLM, уточнив при этом, что дефицита топлива нет.

Сокращения уже затронули и других игроков рынка. SAS, Volotea, Vietnam Airlines и United Airlines начали оптимизацию маршрутов, а лоукостер AirAsia урезал около 10% рейсов. Norse Atlantic приостановила все перелеты из Лос-Анджелеса, включая рейсы в Париж, а Lufthansa сообщила о сокращении мощности и частичной приостановке работы региональной дочерней компании CityLine.

Эксперты отмечают, что текущая ситуация уже начинает отражаться на туристическом рынке: пассажирам грозят срывы маршрутов и рост стоимости перелетов в ближайшие недели.