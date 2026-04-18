Азербайджан и Узбекистан обсудили региональную безопасность и двусторонние отношения

В рамках Анталийского дипломатического форума министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи обсуждались союзнические отношения между двумя братскими странами на двусторонних и многосторонних форумах, а также текущая ситуация в области безопасности на Ближнем Востоке.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.