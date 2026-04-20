Война с Ираном не завершена, возможны новые события

Противостояние Израиля и США с Ираном не завершено, и новые события могут произойти в любой момент.

Как передает Day.Az, об этом заявил ремьер-министр Биньямин Нетаньяху во время совместного выступления с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

По его словам, Израиль намерен в итоге достичь своих целей в этом противостоянии.

Говоря о конфликте с Ираном, Нетаньяху назвал текущий период временем серьёзных трудностей и последствий.

"Мы многого добились. Но это не конец, и в любой момент могут произойти новые события", - добавил премьер.