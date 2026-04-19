Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Бельгийские парламентарии, купленные армянским лобби, выдали очередную порцию абсурда под видом резолюции.

16 апреля 2026 года Палата представителей Федерального парламента Бельгии единогласно проголосовала за документ, автором которого выступил депутат Мишель де Магд.

Согласно информации, которую распространил Европейский офис "Ай дат" (EAFJD), резолюция была ранее поддержана Комитетом по иностранным делам. Весь текст полностью посвящен призыву обеспечить так называемое "право на возвращение" армян, ранее проживавших в Карабахском регионе Азербайджана. Авторы документа настаивают на "необходимости международных гарантий безопасности для возможного возвращения армянского населения" и прямо требуют "создать соответствующий международный механизм, который якобы должен контролировать этот процесс".

Кроме того, в резолюции затронуты вопросы армяно-азербайджанской границы. Парламентарии требуют "немедленного вывода азербайджанских войск с суверенной территории Армении на позиции мая 2021 года" (!). Отдельный блок посвящен судьбе армянских граждан, содержащихся в Азербайджане, включая бывших представителей прежнего сепаратистского режима - их называют якобы удерживаемыми в Баку "военнопленными" и "заложниками". Не обошли стороной и перспективы дальнейшего сближения Армении с Европейским союзом, явно пытаясь использовать резолюцию как инструмент давления на Баку и втягивания Брюсселя в антиазербайджанскую риторику.

Европейский офис "Ай дат" (EAFJD) тут же расцеловал эту бумажку, назвав ее "важной вехой" в сближении Бельгии и Армении. Председатель этого офиса Гаспар Карампетян не скрывал восторга и назвал принятое решение важным политическим сигналом. Он прямо призвал бельгийские власти использовать резолюцию как основу для дальнейших дипломатических шагов, чтобы превратить все эти требования в реальные действия против Азербайджана.

Все это выглядит не просто глупо - это откровенный цинизм, оплаченный армянскими деньгами и пропитанный ложью от первой до последней буквы. Резолюция игнорирует реальность, исторические факты и суверенитет Азербайджана, обслуживая исключительно интересы армянского лобби, которое годами пытается навязывать Европе свою искаженную картину событий в регионе.

Реальность безжалостно разбивает миф о "вынужденном бегстве". В сентябре 2023 года после антитеррористической операции Азербайджана армянское население Карабаха покинуло регион самостоятельно. Никто их силой не выгонял. Лачинская дорога была открыта, выезд обеспечили безопасный и односторонний. Тем, кто хотел остаться, предлагали интеграцию в азербайджанское общество, гражданство и полный набор конституционных прав. Выбор был.

Миссия ООН, посетившая регион в октябре 2023 года, прямо указала: никаких признаков насильственного выселения или этнических чисток обнаружено не было. Факты сухие и неудобные для громких заявлений.

Уехали быстро - в том числе по призывам бывших главарей сепаратистского режима, которые сегодня уже получили свои приговоры и спокойно отбывают сроки в бакинской тюрьме.

Но в пропаганде это все мгновенно превращается в заезженную историю об "этнической чистке". Историю, которую в отдельных западных столицах, включая Бельгию, предпочли проглотить без попытки разобраться в фактах.

Международное право стоит на стороне Азербайджана железной стеной. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН - 822, 853, 874 и 884 - однозначно подтверждают суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Генассамблея ООН в резолюции 62/243 от 2008 года повторила то же самое. Хельсинкский заключительный акт 1975 года, устав ООН и принципы нерушимости границ не оставляют места для сепаратистских фантазий. А их незаконное образование, которое они прозвали "а̶р̶ц̶а̶х̶о̶м̶", никогда не признавалось ни одним государством мира, включая саму Армению.

Бельгийский парламент требует вывода азербайджанских войск с "суверенной территории Армении". Здесь ложь достигает пика. Азербайджан никогда не оккупировал чужие земли. Именно Армения десятилетиями держала под контролем 20 процентов азербайджанской территории, изгнав оттуда 700 тысяч азербайджанцев. Это была классическая этническая чистка: сожженные деревни, разрушенные города, сотни тысяч беженцев. Азербайджан же в 2023-м восстановил свой суверенитет. Любые пограничные инциденты - результат армянских провокаций. Резолюция игнорирует эти факты, словно их не существует.

Особый цинизм - в части "военнопленных и заложников". Азербайджан подтверждает наличие 19 армянских граждан в своих тюрьмах. Среди них восемь бывших руководителей сепаратистского режима. Это не пленные. Это осужденные преступники. Бакинский военный суд 5 февраля 2026 года вынес приговоры на основе неопровержимых доказательств: свидетельских показаний, документов, видео, экспертных заключений. Обвинения охватывают 2548 конкретных преступлений - от агрессивной войны и геноцида до терроризма и финансирования терроризма. Каждый из этих приговоров - результат открытого судебного процесса с участием адвокатов, переводчиков и всех процессуальных гарантий. Эти люди - военные преступники, чьи руки в крови тысяч азербайджанцев.

Теперь о главном двигателе этой резолюции - армянском лобби. EAFJD во главе с Гаспаром Карампетяном (он же Каспар Карампетян) - классическая структура, замешанная в коррупционных схемах. Этот человек, гражданин Греции, Армении и Люксембурга, нажил состояние на торговле "кровавыми" алмазами из зон конфликтов в Африке. Часть прибыли шла на финансирование сепаратизма в Карабахе и даже на поддержку террористических групп вроде ASALA. В 2017 году на ужине в Брюсселе он собрал 3,8 миллиона евро на поддержку армянского сепаратизма. Карампетян организовывал роскошные поездки европейских депутатов в оккупированный Карабах, оплачивал их и вербовал для антиазербайджанских инициатив. Бельгийские парламентарии, включая Мишеля де Магда, не первые, кто попался на эту удочку. Европейский парламент неоднократно попадал в скандалы с подкупом - от "Катargate" до схем с армянским влиянием. Армянская диаспора в Бельгии, хоть и невелика по численности, использует финансовые рычаги, чтобы покупать голоса. Резолюция - прямой продукт этой коррупции. Депутаты продали принципы за ужин и обещания поддержки.

Эта бумажка - не просто абсурд, не просто издевательство в адрес международного права. Бельгийская резолюция защищает осужденных преступников - тех самых, чьи руки по локоть в крови азербайджанских детей и стариков. Она требует от Азербайджана отказаться от собственного суверенитета.

Бельгия! Страна, которая сама когда-то знала цену территориальной целостности, страна, которая в своей истории пережила и фламандско-валлонский разлом, и колониальные ужасы в Конго, где бельгийские короли рубили руки за каучук. Страна, которая сама когда-то была жертвой великих империй и сама творила империи на костях других. И вот теперь эта Бельгия - вдруг рупор сепаратизма? Вдруг защитница тех, кто тридцать лет плевал на все принципы, за которые сама когда-то боролась? Это не просто лицемерие. Это предательство собственной истории. Это как если бы изнасилованная женщина вдруг стала адвокатом своего насильника, потому что тот заплатил ей за молчание.

Причина проста, как нож в спину. Деньги. Влияние. Армянское лобби - эта вечная гидра, которая ползет по коридорам европейских парламентов, оставляя за собой слизь взяток и обещаний. EAFJD - эта европейская армянская федерация "справедливости и демократии", где справедливость означает "все для нас, ничего для других", а демократия - это когда один голос Карампетяна весит больше, чем миллион азербайджанских голосов. Пока эти господа продолжают раздавать конверты с евро и долларами, пока они покупают депутатов, как на базаре покупают подержанный ковер, подобные резолюции будут плодиться, как плесень в темном подвале. Они будут плодиться, потому что в Европе сегодня правит не право, а кошелек. Не принципы, а прайс-лист.

Но Азербайджан продолжает отстаивать правду - не словами, а фактами, не истериками, а цифрами, не лоббизмом, а международным правом, которое когда-нибудь все равно встанет на сторону тех, кто его не предавал. Мы не кричим. Мы строим. Мы показываем миру могилы, разрушенные мечети, выжженные села и возвращенных домой людей, которые наконец-то могут сказать: "Это наша земля. И она снова наша".

И вот здесь, в финале этой истории, время вынесет свой приговор - приговор безжалостный и окончательный, как приговор истории, который не обжалуешь ни в Страсбурге, ни в Брюсселе. Кто останется в анналах человечества? Те, кто защищал справедливость - голыми руками, кровью, правдой и железной волей восстановил то, что было украдено? Или эти купленные клоуны в бельгийском парламенте - эти современные иуды, продающие за тридцать сребреников не Христа, а целую страну, не распятие, а территориальную целостность, не вечность, а свою мелкую депутатскую пенсию?

История - жестокая дама. Она не любит предателей. Она их просто стирает. Как стерла тех, кто когда-то продавал свою родину за бельгийский шоколад и армянские доллары. А Азербайджан останется. Как остается камень в потоке - твердый, непоколебимый, вечный. И когда-нибудь, через годы, когда эти резолюции превратятся в пыль на архивных полках, а имена бельгийских "героев" забудутся даже их собственными внуками, азербайджанские дети будут играть на улицах Шуши и Ханкенди и не знать, что когда-то какой-то парламент в далекой Бельгии пытался отнять у них их родину.

Потому что правда не покупается. А ложь - всегда в аренде. И срок аренды заканчивается. Всегда.